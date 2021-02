La Juventus sarà costretta a rinunciare ad Arthur per il match degli ottavi di Champions League contro il Porto. Pirlo spera di recuperare Dybala

La Juventus punta subito rialzarsi dopo il ko di Napoli nell’anticipo di campionato al ‘Maradona’. Mercoledì torna la Champions League con il match d’andata degli ottavi in casa del Porto. Appuntamento da non fallire per la formazione di Andrea Pirlo per continuare il percorso in Europa, finora brillante dopo aver strappato il primo posto nella fase a gironi al Barcellona. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, affare complicato | Obiettivo rinnovo

Juventus, niente Porto per Arthur: Pirlo spera in Dybala

Pirlo che dovrà fare a meno di Arthur, che non è recuperabile per la trasferta in terra lusitana. Secondo il ‘Corriere di Torino’, il recupero del brasiliano è praticamente impossibile per il Porto. Il centrocampista è alle prese con una dolorosa calcificazione ossea alla gamba e restano incerti di tempi di un suo ritorno in campo. Lo staff medico bianconero e Pirlo valuteranno giorno per giorno le condizioni dell’ex Barça, che stava iniziando a ingranare nelle alchimie del tecnico bresciano. Un’assenza non di poco conto per Pirlo, che potrebbe riproporre la coppia Bentancur-Rabiot in mediana anche sul palcoscenico della Champions.

Pirlo spera almeno di recuperare Dybala e Ramsey, assente nelle ultime settimane a causa dei rispettivi infortuni. Il numero dieci sta smaltendo il problema al ginocchio rimediato lo scorso 10 gennaio nella gara con il Sassuolo e potrebbe rientrare nella lista dei convocati per l’incrocio con il Porto. Decisivi saranno per Dybala i prossimi allenamenti alla Continassa prima della partenza martedì pomeriggio per il Portogallo.