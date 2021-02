Juventus, il club bianconero continua ad osservare la situazione Casemiro, ma il Real Madrid punta a rinnovargli il contratto

Un rinnovo che non arriverà a breve, ma che è sicuramente nei piani del Real Madrid. E tutto questo potrebbe complicare e non poco i piani della Juventus. Perché il club bianconero ha messo nel mirino Casemiro, che ha un contratto sino al 2023 con gli spagnoli e per cui, ancora, non si parla di rinnovo. Il centrocampista brasiliano, perno della mediana di Zidane, era stato ipotizzato come uno dei sacrificabili per riuscire a ricavare un tesoretto importante da investire poi in quel super colpo in attacco che Florentino Perez sogna da tempo: Haaland o Mbappe. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Pirlo fa la conta degli infortunati | Dybala ci riprova

Calciomercato Juventus, Casemiro affare complesso

La Juventus insegue da tempo un centrocampista di livello internazionale in grado di far fare un salto di qualità alla propria mediana e Casemiro potrebbe essere proprio il nome giusto per la società campione d’Italia in carica. Il Real sarebbe appunto disposto a sacrificarsene, ma soltanto per una cifra astronomica: superiore ai 60 milioni di euro. Al momento decisamente troppi per le casse bianconere. Ad agevolare le cose potrebbe essere l’avvicinarsi della scadenza contrattuale del giocatore, con il cartellino che, chiaramente, diminuirebbe di valore. Il brasiliano è, come detto, sotto contratto sino al 2023, ma il Real Madrid starebbe pianificando un prolungamento. E questo, per la Juventus, rappresenterebbe un ennesimo ostacolo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tutti pazzi per Demiral | Retroscena sul Milan

Come infatti sottolinea ‘todofichajes.com’, almeno per il momento il club non è intenzionato a parlare di rinnovo contrattuale con l’entourage del classe 1992. La scadenza contrattuale è ancora lontana e questo non preoccupa la casa ‘Blanca’. Non è escluso però che i colloqui possano iniziare magari dalla fine di questa stagione. Perché, sottolineano dalla Spagna, la volontà di Florentino Perez e del club madrileno è quella di rinnovare il contratto del giocatore. Sia per l’importanza che riveste all’interno del progetto, sia perché la società non è intenzionata a perderlo a costo zero. Un affare dunque che per la Juventus pare farsi sempre più complesso.