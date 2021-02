Calciomercato Juventus, 60 milioni non bastano: muro Real

La Juventus punta su Casemiro ma il Real Madrid alza il muro: non bastano neanche sessanta milioni di euro

E’ caccia ai rinforzi per la Juventus e ogni occasione può essere quella buona per migliorare la rosa bianconera. Il prossimo sarà un mercato da affrontare con lungimiranza ed intelligenza, magari andando a cercare gli scontenti delle big d’Europa. Proprio in una di queste, il Real Madrid, c’è un calciatore che da tempo è segnalato tra gli obiettivi bianconeri: Casemiro. Il centrocampista brasiliano sembrerebbe essere in partenza, anche considerato che Florentino Perez ha bisogno di far cassa per piazzare un colpo ad effetto.

In realtà, secondo quanto riferisce ‘defensacentrale.com’, dalla società blanca arrivano indicazioni di tutt’altro genere. Il portale scrive di un Real Madrid che ha parlato con Casemiro per rassicurarlo sul suo futuro: il brasiliano rappresenta un elemento imprescindibile per la formazione di Zidane e la sua cessione non è in programma. Al calciatore sarebbe stato detto che neanche davanti ad un’offerta da sessanta milioni di euro la sua cessione sarebbe presa in considerazione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Casemiro incedibile: 60 milioni non bastano

Un attestato di stima quindi per il 28enne, elemento non molto appariscente ma prezioso nello scacchiere tattico di Zidane. Legato da un contratto fino al 2023, Casemiro rappresenta un perno nel progetto del francese: certo ci sarà da vedere se anche il prossimo anno il tecnico transalpino sarà alla guida del Real. In questa stagione il calciatore brasiliano ha giocato quasi sempre da titolare: è dal 20 dicembre che non salta neanche minuto, segno inconfondibile dell’importanza che ha per Zidane, con il quale ha vinto anche la Champions League.

La Juventus da tempo lo ha messo nel mirino ma Paratici dovrà tirare fuori la migliore diplomazia per ottenere il sì delle merengues. Un sì che sarà comunque a caro prezzo: nel caso in cui dovesse arrivare il via libera da Madrid, serviranno comunque almeno sessanta milioni di euro per perfezionare la trattativa. Un affare che, dovesse andare in porto, regalerebbe ai bianconeri l’accoppiata tutta brasiliana Casemiro-Arthur.