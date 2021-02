Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, commenta la sconfitta dei bianconeri sul campo del Napoli con la rete di Insigne

Perde la Juventus a Napoli e questa sera potrebbe trovarsi a -10 dal Milan capolista (con una gara in meno). Al termine del match il tecnico bianconero Andrea Pirlo commenta la gara a ‘Sky’ non senza polemica: “Non abbiamo mai ricevuto un tiro in porta, abbiamo perso per un episodio dubbio ma abbiamo fatto una buona partita creando tanto. Siamo contenti della prestazione, era quello che dovevamo fare, peccato per il risultato.”

Napoli-Juventus, Pirlo non ci sta: “Non so se a noi avrebbero dato quel rigore”

Sull’arbitro Doveri: “Gli ho detto che se non avesse ammonito il portiere durante la partita avrebbe continuato a perdere tempo. Perché è dubbio? Se uno allarga le mani con la palla in mano al portiere, ogni contatto sarebbe rigore in tutte le partite. Volevo vedere se fosse successo a noi ci sarebbero stati molti più casini e polemiche, non so se ci avrebbero dato questo rigore. Ma ora concentriamoci sulla prossima. Oggi gli episodi hanno fatto quello che dovevano fare, li accettiamo ma ci sono stati degli episodi sul rigore e sul la doppia ammonizione di Lorenzo. Tanti episodi possono essere trattati in maniera diversa contro la Juve, ormai siamo sulla bocca di tutti, tante volte ci riescono e altre no. Oggi è andata così, dobbiamo guardare avanti”.

Poi sulla prestazione: “Quando giochi così tante partite, capita di avere poca lucidità ma hanno fatto tutti un’ottima partita. Deluso dagli attaccanti? Non è che la squadra che segna di più alla fine vince, l’importante è giocare di squadra, poi se ne segni uno in più degli altri vinci. Il loro portiere è stato il migliore in campo, non ho nulla da rimproverare ai miei attaccanti. McKennie? Bisogna sapere le condizioni dei giocatori prima, se non l’ho fatto giocare è perché ha avuto dei problemi durante la settimana, già con l’Inter non era in condizioni. Già è tanto che abbia fatto mezz’ora oggi”.

Tre sconfitte in nove partite sono tante: “Sono pesanti e si fanno sentire, la vetta è a 10 punti ma siamo contenti della prestazione. Il campionato lo rivedremo a marzo, ma dobbiamo continuare così. Bisogna fare gol per vincere le partite. Dybala? Ho tenuto fuori Kulusevski per avere un attaccante in panchina, però Bernardeschi ha fatto bene, peccato che non sia riuscito a tirare meglio. Dybala è importante, speriamo che torni presto.

Contento per Gattuso almeno? E’ un amico e sono contento, ma preferivo vincere e portare a casa tre punti”.