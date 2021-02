E’ arrivato l’esito degli esami di Juan Cuadrado dopo l’infortunio contro il Napoli. Almeno 10 giorni di stop per il laterale colombiano della Juventus

Andrea Pirlo perde Juan Cuadrado per i prossimi impegni della Juventus. Scontata l’assenza del colombiano domani contro il Porto in Champions League dopo i primi contro successivi alla gara persa con il Napoli, l’ex Chelsea e Fiorentina dovrà restare ai box per almeno dieci giorni come comunicato dal club campione d’Italia al termine degli esami al quale si è sottoposto il giocatore. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Juventus, Cuadrado ko: l’esito degli esami

“Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Juan Cuadrado presso il J-Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato“, la situazione del terzino classe ’88. Cuadrado oltre a Porto, salterà sicuramente anche la prossima gara di campionato in programma lunedì con il Crotone. I sorrisi per Pirlo arrivano invece da Dybala e Ramsey, che nell’allenamento odierno si sono allenati parzialmente in gruppo. Crescono le possibilità per una loro convocazione per la trasferta di Champions in Portogallo.