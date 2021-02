Calciomercato.it seguirà in tempo reale Crotone-Cagliari, scontro salvezza caratterizzato dall’esordio di Semplici con i sardi

Crotone-Cagliari è sicuramente una delle gare più importanti tra quelle in programma nella ventiquattresima giornata di Serie A. Scontro diretto per la salvezza, la sfida ha il sapore di ultima spiaggia per Stroppa, mentre per il neo tecnico dei sardi, Semplici, può diventare il primo passo verso una risalita dagli inferi a dir poco impervia. L’esordio dell’ex Spal rappresenta senza dubbio uno dei tanti motivi d’interessa di questa partita che Calciomercato.it seguirà in tempo reale.

Formazioni ufficiali Crotone-Cagliari

CROTONE (4-3-1-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Rispoli, Molina, Vulic, Pereira; Ounas, Messias; Di Carmine.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

CLASSIFICA SERIE A: