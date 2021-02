La Roma prosegue il suo percorso in questa stagione, ma bisogna prestare particolare attenzione agli scenari per il futuro di Paulo Fonseca. Spunta un top club internazionale sull’allenatore

Paulo Fonseca è stato molto discusso negli ultimi mesi. Il tecnico è riuscito a portare la Roma tra le prime posizioni in classifica, ma dopo la sconfitta pesante nel derby contro la Lazio, il clima è diventato parecchio teso a Trigoria. Dopo il caso delle sei sostituzioni contro lo Spezia, è giunta notizia di un vero e proprio ammutinamento da parte della squadra, tralasciando anche il diverbio con Edin Dzeko che ora pare essere rientrato.

Ora tutto sembra rientrato e la Roma è tornata a fare bene in campionato. In vista della prossima estate, però, diversi tasselli potrebbero muoversi, ridisegnando anche un futuro lontano dalla panchina giallorossa per Paulo Fonseca. Vi abbiamo riportato a più riprese nelle ultime settimane del nome di Massimiliano Allegri, ma a prescindere da chi potrebbe essere il sostituto del tecnico giallorosso, le prospettive potrebbero mutare sul mercato. Ecco le ultime novità e tutti gli scenari.

Calciomercato Roma, spuntano Real Madrid e Benfica su Fonseca: le ultime

Lo stesso Paulo Fonseca ha specificato alcune settimane fa come il futuro di un allenatore sia inevitabilmente legato ai risultati ottenuti sul campo. Anche nel suo caso, varrà questa regola, ma non è l’unico fattore da considerare. L’allenatore si trova molto bene in Italia, come anche la sua famiglia, ma la sua permanenza non è affatto certa e non dipenderà unicamente dalla qualificazione alla prossima Champions League.

Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, il tecnico continua a essere seguito da alcuni dei maggiori club europei e potrebbe trovare una nuova sistemazione per la prossima stagione. Tra le società maggiormente interessate, sembra esserci addirittura il Real Madrid, che potrebbe puntare sul tecnico in caso di addio a Zinedine Zidane. Si parla anche di un possibile approdo in Portogallo, con il Benfica sulle sue tracce. Insomma, la considerazione per Fonseca all’estero resta ottima: le strade con la Roma potrebbero separarsi nel prossimo futuro.