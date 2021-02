Fonseca ha commentato la vittoria della Roma sul Braga in Europa League: “Dzeko ha giocato bene, il vice capitano oggi era Mancini”

Vince la Roma la gara di andata dei sedicesimi di Europa League, nonostante l’insidiosa trasferta portoghese. Paulo Fonseca ha commentato la vittoria contro il Braga ai microfoni di ‘Sky’, dimostrandosi soddisfatto della prestazione offerta dai suoi giocatori. Il tecnico lusitano, poi, ha parlato anche della mancata fascia di capitano ad Edin Dzeko. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

BRAGA – “E’ stata una dimostrazione di spirito di squadra perchè abbiamo avuto tanti problemi con i nostri difensori e trovare soluzioni così non è facile. Karsdorp e Spinazzola hanno giocato bene in questa posizione, come Veretout ha fatto bene da terzino. E’ stato difficile ma i difensori hanno giocato davvero bene. Molti sono sorpresi dalla qualità del Braga, però noi ci aspettavamo una partita di questo tipo. Nel primo tempo ci hanno creato delle difficoltà perché attaccavano in cinque, ma non hanno mai avuto situazioni per fare gol”

DZEKO – “Dzeko ha giocato bene, Mayoral è entrato bene. Tutti hanno fatto bene. Fascia da capitano? E’ un argomento che per me ora non è importante. Dobbiamo pensare al futuro. La fascia non è importante, oggi il vice è stato Mancini”

CRESCITA – “Non abbiamo avuto buoni risultati con le grandi, anche se spesso abbiamo giocato in trasferta. Ora avremo delle partite in casa e stiamo lavorando per essere più forti contro le grandi squadre”

INFORTUNI – “Non ho parlato con il dottore, dobbiamo fare una valutazione domani. Penso che sarà difficile avere Cristante e Ibanez per la prossima partita”