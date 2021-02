Roma, Zaniolo torna ad allenarsi a Trigoria | Le ultime sul rientro

Primo allenamento a Trigoria con il pallone per Nicolò Zaniolo. Le ultime sul suo ritorno in campo

Si avvicina il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma, reduce dalla seconda operazione al crociato dello scorso settembre, è tornato oggi ad allenarsi a Trigoria per la prima volta con il pallone. Il 21enne ha infatti ricevuto l’ok dal professor Fink, il chirurgo che lo ha operato al ginocchio nella clinica di Innsbruck, ad aumentare i carichi di lavoro e nella giornata odierna ha ripreso il lavoro con la palla. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Roma, Zaniolo torna a calciare il pallone a Trigoria | Ecco quando potrebbe rientrare

Come annunciato dallo stesso giocatore, l’obiettivo è quello di rientrare nelle prime settimane di aprile, anche in vista degli Europei in programma in estate. Ovviamente lo staff medico giallorosso non forzerà i tempi di recupero, ma la speranza è di rivederlo in campo già ad aprile. “Restart… quanto mi sei mancata“, in riferimento alla palla, ha scritto il gioiello della Roma su Instagram. Zaniolo, insomma, scalpita e la squadra giallorossa aspetta il talento azzurro.