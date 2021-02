Il punto sugli infortunati di casa Roma in vista della prossima sfida di Europa League che si giocherà giovedì sera contro il Braga

Archiviato lo scialbo 0-0 di Benevento maturato domenica sera, la Roma di Paulo Fonseca prosegue il lavoro a Trigoria dopo il giorno di riposo concesso ai calciatori dal tecnico lusitano. I giallorossi continuano a fare i conti con una vera e propria emergenza infortuni soprattutto per quanto concerne il reparto difensivo che contro i sanniti ha visto nella retroguardia a tre oltre all’adattato Spinazzola anche Fazio, mai impiegato in campionato prima di quel momento. Intanto giovedì arriva il Braga all’Olimpico e la Roma è chiamata a chiudere i conti qualificazione dopo la vittoria in terra portoghese della scorsa settimana per 2-0.

Verso Roma-Braga: Cristante potrebbe farcela

Allo stadio Olimpico, giovedì 25 febbraio alle ore 21, è in programma la sfida contro il Braga che potrebbe anche vedere il rientro di Cristante. In mattinata la squadra giallorossa è tornata a Trigoria per lavorare in vista della sfida di Europa League con la squadra divisa in due gruppi e la buona notizia riguardante proprio Cristante che ha lavorato parzialmente con i compagni. Lavoro individuale per gli altri infortunati: Smalling, Ibanez, Kumbulla, Santon, Calafiori e Zaniolo.

Il centrocampista ex Atalanta è quindi l’unico che potrebbe recuperare per la gara contro il Braga.