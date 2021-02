Le ultime news Serie A riguardano i risultati della 23esima giornata. Da Milan e Inter a Juventus, Lazio e Roma: la classifica senza Var

In attesa del monday night tra Juventus e Crotone, torna l’appuntamento con la classifica senza Var, la rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria ufficiale della Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni arbitrali cambiate grazie alla video assistenza. Nella ventitreesima giornata di campionato ci sono stati alcuni episodi che hanno costretto i direttori di gara a cambiare la decisione sul campo dopo l’On Field Review. Per restare aggiornato con tutte le news legate a mondo del calcio CLICCA QUI. Nel primo anticipo, Calvarese fa marcia indietro e convalida il gol del vantaggio di Vlahovic per la Fiorentina contro lo Spezia: sul cross di Castrovilli il pallone non era uscito del tutto. Nel derby emiliano tra Sassuolo e Bologna, La Penna estrae il cartellino rosso all’indirizzi di Hickey dopo aver rivisto al monitor il fallo su Muldur. Nel posticipo di ieri, infine, Pairetto cancella il rigore assegnato alla Roma contro il Benevento: prima del fallo di Foulon su El Shaarawy c’è il fuorigioco di Pellegrini.

Serie A, quarta giornata di ritorno: risultati e classifica senza Var

Fiorentina-Spezia 2-0

Cagliari-Torino 0-1

Lazio-Sampdoria 1-0

Genoa-Verona 2-2

Sassuolo-Bologna 1-1

Parma-Udinese 2-2

Milan-Inter 0-3

Atalanta-Napoli 4-2

Benevento-Roma 0-1

Juventus-Crotone stasera

CLASSIFICA REALE: Inter punti 53, Milan 49, Roma 44, Atalanta 43, Lazio 43, Juventus** 42, Napoli* 40, Sassuolo 35, Verona 34, Sampdoria 30, Genoa 26, Fiorentina 25, Udinese 25, Benevento 25, Bologna 25, Spezia 24, Torino 20, Cagliari 15, Parma 14, Crotone* 12.

*Una partita in meno

** Due partite in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Inter punti 52, Milan 49, Juventus** 47, Roma 46, Atalanta 42, Lazio 38, Napoli* 36, Sassuolo 36, Verona 34, Sampdoria 29, Fiorentina 29, Bologna 27, Genoa 26, Torino 25, Udinese 24, Spezia 23, Benevento 22, Cagliari 15, Crotone* 12, Parma 12.

*Una partita in meno

** Due partite in meno