Calciomercato Milan, nodo rinnovo | Richiesta Raiola: sale la tensione

Il Milan ha a che fare con le vicende di campo e calciomercato. I rossoneri sono alle prese, però, anche con diversi rinnovi di contratto: uno dei calciatori in questione sta facendo discutere

Il Milan è alle prese con un periodo tutt’altro che positivo. La brutta sconfitta contro lo Spezia e la prestazione poco brillante in Europa League erano già stati i primi campanelli d’allarme. Il duro Ko nel derby decisivo contro l’Inter ha certificato un momento difficile per la squadra di Pioli che sta perdendo il passo in Serie A dopo una prima parte di stagione magnifica.

Se il campo non fa sorridere i rossoneri, occorre prestare particolare attenzione alle dinamiche sul calciomercato. Il Milan, infatti, dovrà risolvere diverse grane relative i rinnovi di contratto. I tormentoni legati a Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu vanno avanti ormai da mesi, ma occhio anche al futuro di un altro perno del progetto di Maldini: stiamo parlando di Alessio Romagnoli.

Calciomercato Milan, cresce la rabbia dei tifosi verso Romagnoli: il rinnovo non aiuta

Negli scorsi giorni, vi abbiamo riportato gli ultimi aggiornamenti sulle trattative relative i rinnovi di contratto. Mino Raiola continua a chiedere 4,5 milioni a stagione per Romagnoli, una cifra importante per chi considera il centrale il perno difensivo del Milan presente e futuro. La prestazione contro l’Inter, però, di certo non è piaciuta ai tifosi che si sono scagliati contro il difensore sui social, reo di non aver coperto adeguatamente su Lautaro Martinez e soprattutto Lukaku.

I supporters rossoneri non gli perdonano la brutta prova nel derby. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, starebbe montando la tensione nei confronti del calciatore e Mino Raiola per via delle alte richieste di rinnovo. In un momento storico del genere, da uno come lui era richiesto maggior tatto, magari prolungando il contratto senza richiedere l’aumento, visto le prestazioni non eccellenti. In ogni caso, la trattativa va avanti ma i tifosi non ci stanno: vedremo se il difensore riuscirà a riconquistarli.