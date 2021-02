Milan-Inter, Romagnoli su Lukaku

Labiale del capitano del Milan Romagnoli durante il derby contro l’Inter in riferimento a Romelu Lukaku e alla sua velocità

Il derby tra Milan e Inter si è concluso con la vittoria dei nerazzurri per 0-3. Grande prestazione dei due attaccanti nerazzurri, con Lautaro Martinez autore di una doppietta e soprattutto Romelu Lukaku. Il centravanti belga ha giocato molto bene e segnato un gran gol in contropiede, con il capitano rossonero Romagnoli che non è riuscito a tenerlo in marcatura.

Lukaku, in occasione della prima rete segnata di Lautaro, è andato via in velocità al difensore del Milan. Lo stesso Romagnoli è stato poi ‘beccato’ dalle telecamere mentre parlava con un compagno di squadra: “E’ velocissimo“. Restando dunque impressionato dalle qualità atletiche dell’attaccante dell’Inter.