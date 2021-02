Calciomercato Fiorentina, niente incontro con Sarri | Smentita della società

Comunicato ufficiale della Fiorentina, smentito l’incontro della dirigenza con Maurizio Sarri: il futuro dell’ex Juventus resta incerto

Dopo la decisione della Juventus, al termine della scorsa stagione, di esonerare Maurizio Sarri nonostante lo scudetto vinto, l’ex allenatore del Napoli è rimasto senza squadra. Il tecnico di Bagnoli, tuttavia, rimane uno dei più apprezzati sul panorama nazionale e diversi club si sono appuntati il suo nome per il futuro. Nella giornata di ieri si era parlato di un possibile incontro fra Sarri e la dirigenza della Fiorentina. In particolare, si sarebbe trattato di una delegazione viola composta dal direttore generale Joe Barone e dal direttore sportivo Daniele Pradè. Nella giornata di oggi, è arrivato il comunicato ufficiale del club gigliato al riguardo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Fiorentina, comunicato ufficiale | Nessun incontro con Sarri

Tramite un comunicato ufficiale, la Fiorentina si è espressa in merito alle voci di un possibile cambio in panchina: “La società smentisce quanto riportato dal ‘Corriere Fiorentino’ in merito ad un incontro avvenuto tra la Dirigenza viola e l’allenatore Maurizio Sarri“. Il futuro dell’ex tecnico di Napoli e Juventus, quindi, rimane ancora incerto. Come raccontato più volte da ‘Calciomercato.it’, nel futuro di Sarri non ci sarebbe solamente la Fiorentina. Per un suo eventuale ritorno su una panchina di Serie A, al momento, i tempi non sembrano essere ancora maturi.

Il nome di Maurizio Sarri, come raccontato su queste pagine, è stato preso in grande considerazione anche a Roma per il dopo Fonseca. Tuttavia nella Capitale, il profilo più gradito in caso di cambio in panchina rimane quello di Massimiliano Allegri. Al momento, Sarri rimane ancora legato contrattualmente alla Juventus e probabilmente la situazione rimarrà così fino a fine stagione. Sul tecnico toscano c’è stato anche un tentativo del Marsiglia, che poi ha virato su Sampaoli, ma la sua volontà sembra essere quella di non subentrare a stagione in corso.