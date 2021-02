Rivoluzione in atto a Marsiglia dove il club transalpino pare aver trovato il sostituto ideale del dimissionario Villas-Boas

Sono settimane di grande fermento in casa Marsiglia. Le dichiarazioni shock di Villas Boas hanno cambiato le strategie societarie portando all’addio del tecnico portoghese e alla conseguente ricerca di un nuovo allenatore. Al posto dell’ex Chelsea, l’OM ha affidato momentaneamente la panchina a Larguet in attesa di trovare un sostituto all’altezza della situazione. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Marsiglia, Sampaoli per la panchina: i dettagli

Come confermato nei giorni scorsi anche da Calciomercato.it, il nome per raccogliere l’eredità di Villas Boas resta quello di Jorge Sampaoli. Gli ultimi due passaggi riguardavano le tempistiche dell’affare e l’accordo economico con il portoghese, che ha lasciato nelle scorse settimane la panchina dell’OM. Intanto, da quanto trapela, lo stesso Sampaoli ha raggiunto un’intesa di massima con il club francese per i prossimi anni e presto sarà in Francia per definire tutti gli altri dettagli.

Un cambio di guida tecnica necessario dopo quanto accaduto in questo inizio di 2021 che ha peraltro portato l’OM a raccogliere appena una vittorie nelle ultime cinque di Ligue 1, scendendo in classifica fino al settimo posto, ben lontano dalla zona Champions. Il quarto posto è distante ben 11 punti e andrà sulle spalle di Sampaoli il compito duro di risollevare la situazione per invertire la rotta di una stagione troppo altalenante.