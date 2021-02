Sono settimane decisive per la nomina del nuovo allenatore del Marsiglia, che dopo aver sondato anche Allegri e Sarri ha il sì di Sampaoli

Sono giorni cruciali per la panchina dell’Olympique Marsiglia. Come è noto, il club transalpino ha deciso di cambiare guida tecnica dopo le dichiarazioni choc di Villas Boas. Un j’accuse pesantissimo, quello del tecnico portoghese, che ha obbligato i francesi ad affidare la panchina a Larguet in attesa della firma di un big coach gradito anche alla piazza. Registrato subito il no dell’ex Juve e Napoli, Maurizio Sarri, l’Olympique Marsiglia si è così fiondato su Sampaoli, allenatore argentino ora alla guida dell’Atletico Mineiro.

Il sì del manager 60enne è stato immediato ed è confermato anche da fonti vicine alla società. Ma per arrivare a dama servono altri due incastri. Il primo è l’accordo economico con Villas Boas. Il secondo riguarda invece le tempistiche del matrimonio con l’ex Siviglia. L’Atletico Mineiro vuole, infatti, è incline a liberarsi del pesante ingaggio dell’attuale tecnico, ma vuole farlo solo dopo la conclusione del campionato brasiliano, prevista per il 26 febbraio, in casa contro il Palmeiras.