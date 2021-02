Arriva il nome alla panchina del Marsiglia: Favre rifiuta l’ingresso in corsa, da Allegri Sarri, tutti i tecnici in corsa

Il Marsiglia cerca ancora il sostituto di Villas Boas. Il club francese sembra aver trovato di Lucien Favre il nome giusto per affidargli la panchina, ma l’ex del Borussia Dormtund – riferisce ‘le10sport.com’ – avrebbe detto no, preferendo aspetta un progetto per la prossima stagione e non entrare in corsa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Marsiglia, da Sarri a Benitez: i nomi per la panchina

Tornano così di moda altri candidati che erano stati accostati alla società transalpina. Uno dei nomi forti è quello di Maurizio Sarri, anche lui però riluttante ad accettare una chiamata a stagione in corso. Restando in Toscana, Massimiliano Allegri rappresenta un sogno per il Marsiglia con l’ex Juventus che si è ‘promesso’ alla Roma e ha più di un dubbio sul progetto francese. Contatti ci sono stati anche con Benitez che è attratto dalla possibilità di cimentarsi anche nel campionato francese. Sempre in tema ex Napoli, anche Walter Mazzarri è uno degli allenatori al vaglio della dirigenza transalpina.

Una lunga lista per la panchina del Marsiglia che deve scegliere ancora il sostituto di Villas Boas e pensa anche a Jorge Sampaoli. Tanti profili per una panchina che attende il nuovo proprietario.