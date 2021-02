Il Marsiglia ha contattato Rafa Benitez per la panchina lasciata libera da Villas Boas: l’ex Napoli riflette

Il Marsiglia vive in questi giorni la peggiore crisi degli ultimi anni. I francesi, dopo una terribile esperienza in Champions (finita con cinque sconfitte in sei giornate), sono crollati anche in Ligue1, con una sola vittoria nelle ultime sette giornate.

L’ultima sfida, quella al Rennes, è stata addirittura rinviata per l’irruzione dei suoi tifosi nel centro sportivo. Una situazione esplosiva alla quale si è aggiunta l’addio di Villas-Boas e una panchina quindi vacante. Tra i nomi che potrebbero succedere all’ex Chelsea, nelle ultime ore, è spuntato quello di Rafa Benitez. Un’opportunità che l’ex Napoli, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, sta valutando seriamente.

Benitez al Marsiglia: contatti in corso in queste ore

Lo spagnolo ha lasciato la Cina e il Dalian per ragioni personali e riavvicinarsi alla famiglia, che vive a Liverpool, ed ha messo in cima alle sue priorità professionali il ritorno in Premier League.

Per tale ragione, l’allenatore aveva messo anche in stand-by la proposta di Aurelio De Laurentiis, che lo ha contattato per il ritorno al Napoli. ma ora l’ex madridista è affascinato dalla sfida di allenare in Ligue 1, grande campionato che manca al suo curriculum.

Saranno ore di riflessione, dunque e d’attesa anche per un ex Napoli, Arkadiusz Milik. Il polacco, dopo mesi di tribuna si è trovato catapultato in una situazione a dir poco complessa.