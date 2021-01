Gattuso a rischio esonero, spunta il grande ritorno di Mazzarri per il calciomercato Napoli

Non solo Rafa Benitez o Maurizio Sarri. Il Napoli valuta i nomi per l’eventuale dopo Gattuso, tecnico che dopo aver guidato la squadra alla vittoria della Coppa Italia ha racimolato troppi risultati altalenanti nella stagione in corso. Domani sera sarà già decisivo l’appuntamento di Coppa Italia contro lo Spezia al Maradona. Tra i tanti profili vagliati da De Laurentiis, del resto, non mancano quelli che stuzzicano anche la fantasia dei tifosi.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Gattuso in bilico: casting per la panchina | Tre nomi

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO: i tifosi del Napoli sceglieranno la statua di Maradona

Aurelio De Laurentiis, riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, nelle scorse ore ha avuto un colloquio telefonico con Rafa Benitez al quale ha chiesto la disponibilità nel caso dovesse esonerare Gattuso: il tecnico spagnolo piace così come Spalletti e Allegri, ma tra le ipotesi ci sarebbe anche quella di un ritorno di Walter Mazzarri. Il tecnico fu tra i principali artefici della rinascita degli azzurri, che sotto la sua guida vissero momenti entusiasmanti tra campionato e Champions League. Proprio la Champions è l’obiettivo che il presidente non farsi sfuggire anche quest’anno.