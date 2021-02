Fiorentina, difficile la permanenza di Prandelli nella prossima stagione: per la panchina si sogna Sarri o Spalletti

Sconfitta ieri in casa dall’Inter, l’ambiente in casa Fiorentina non è certamente dei migliori. Il club viola è alle prese con la nuova, ennesima, deludente stagione. E guarda al futuro soprattutto per quanto riguarda la panchina. Il contratto di Prandelli terminerà a fine stagione e, salvo sorprese, l’ex ct non dovrebbe restare alla guida dei viola. La Fiorentina sogna infatti di affidare il proprio progetto ad uno tra Sarri e Spalletti, già accostati in passato alla società toscana. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Fiorentina, nodi Sarri e Spalletti

I nomi di Sarri e Spalletti sono stati recentemente accostati a molte squadre. Dalla Roma, il cui primo obiettivo per la panchina resta Allegri, che si sarebbe promesso ai giallorossi, al Napoli, passando per l’Olympique Marsiglia. Certo, il progetto viola dovrà essere in grado di convincere i due tecnici. Il contratto di Spalletti con l’Inter terminerà a giugno, ma il tecnico vorrebbe uno stipendio da almeno 3 milioni di euro. Una cifra simile (almeno 3,5) è quella richiesta da Sarri, ancora per il momento legato alla Juventus. Entrambi però vogliono garanzie sul progetto: un mercato non fatto di occasioni ma funzionale ai propri piani, con la garanzia di una squadra competitiva.