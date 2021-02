Calciomercato, Villas-Boas si dimette | Sarri e Spalletti per il Marsiglia

Clamoroso a Marsiglia, André Villas-Boas ha rassegnato le dimissioni: in corsa per la panchina ci sono anche tre italiani

Giornata concitata in Ligue 1, con clamoroso colpo di scena in panchina. In mattinata, infatti, André Villas-Boas ha annunciato in conferenza stampa di aver consegnato le dimissioni da tecnico dell’Olympique Marsiglia. “Avevo esplicitamente detto no al trasferimento di Ntcham. Non sono d’accordo con la politica sportiva del club e ho presentato le mie dimissioni”. Inoltre, ha aggiunto. “Non ho ancora ricevuto una risposta da parte della società”. In corsa per ereditare la panchina dell’OM dal tecnico lusitano, poi, ci sarebbero anche tre tecnici italiani. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Marsiglia, Villas-Boas si è dimesso | Gli scenari per la panchina

Per la panchina dell’Olympique Marsiglia ora si prospettano diversi possibili scenari. Il primo, alquanto difficile, è quello che le dimissioni di Villas-Boas vengano respinte. Più probabile, invece, è che è il club transalpino cerchi un nuovo allenatore per concludere la stagione. Fra i candidati per la panchina dell’OM, inoltre, ci sarebbero anche tre tecnici italiani: si tratta di Sarri, Spalletti e Vincenzo Montella. La soluzione italica, però, sembra essere complicata per il Marsiglia, mentre cresce e prende forza la candidatura di Valverde.