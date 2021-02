I risultati negativi del Cagliari sembrano ormai portare all’esonero di Eusebio Di Francesco. La società sarda lavora al sostituto: le ultime sulla panchina rossoblù

Continua la stagione difficile del Cagliari che nell’anticipo di venerdì sera ha ceduto il passo al Torino di Nicola vittorioso grazie ad un gol nella ripresa di Bremer. Ancora una gara da dimenticare per i sardi che navigano in acque piuttosto pericolose in piena zona retrocessione con appena 15 punti conquistati in 23 partite giocate. Un bottino misero per gli uomini di Di Francesco ora lontani ben 5 lunghezze dalla zona salvezza occupata proprio dai granata. Un KO inoltre che profuma di condanna proprio per l’allenatore dei sardi ormai sempre più vicino all’esonero nonostante il rinnovo firmato appena una manciata di settimane fa.

Sono ore frenetiche in casa Cagliari con un vero e proprio casting per quanto concerne il futuro della panchina. Con Di Francesco ormai vicino all’esonero, la società sarda è alla ricerca di un nuovo profilo che potrebbe essere Leonardo Semplici. Sono stati registrati nuovi contatti proprio per l’ex allenatore della Spal nella giornata di oggi. Come anticipato già ieri Semplici ha già dato ampia disponibilità a raccogliere l’eredità di Di Francesco sulla panchina del Cagliari per provare a compiere una clamorosa impresa salvezza. Serve però trovare quanto prima un accordo totale anche con lo staff tecnico dell’allenatore nato a Firenze. Il club isolano dal canto suo ha estrema fretta di concludere e vuole risolvere il tutto nelle prossime ore in merito ad un affare attorno al quale c’è comunque tanta fiducia.

Tra gli altri nomi sondati nelle scorse ore c’era stato anche quello di Roberto Donadoni che però si sta allontanando, così come quelli di Montella e Zenga.