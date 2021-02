Calciomercato Cagliari, addio Di Francesco | Corsa a due, le ultime

Calciomercato Cagliari, i sardi sondano il terreno per il post Di Francesco: il tecnico sempre più a rischio, il punto sui contatti

La pazienza del presidente del Cagliari, Giulini, sembra davvero giunta al termine. Il presidente dei sardi ha dato fiducia al tecnico Di Francesco con il rinnovo del contratto, nonostante un rendimento che già un mese fa era in caduta libera. Situazione che si è ulteriormente aggravata, però, con la nuova sconfitta casalinga contro il Torino, ancora più pesante perché avvenuta in uno scontro diretto che allontana ancor più la zona salvezza, ora a cinque punti di distanza. I numeri sono impietosi: la vittoria manca ormai da ben 16 giornate, l’ultimo successo in campionato è datato ormai 7 novembre, con il 2-0 interno alla Sampdoria. Da allora, soltanto cinque punti raccolti. Il destino dell’allenatore appare segnato e la società si sta guardando incontro, valutando i possibili sostituti. Contatti che proseguono in queste ore e che potrebbero portare a breve a una decisione definitiva.

Calciomercato Cagliari: contatti con Donadoni, manca l’accordo con Semplici

Calciomercato.it vi aveva già raccontato il no di Walter Mazzarri al Cagliari: il livornese non vuole subentrare a stagione in corso, a meno che non venga chiamato da una big (magari il Napoli). Continuano i contatti con Roberto Donadoni, per il quale si tratterebbe di un ritorno dopo l’esperienza di un decennio fa. Il nome dell’ex Ct della Nazionale sta prendendo forza, si configura un testa a testa. L’altro nome caldo è quello di Leonardo Semplici, con il quale però non è ancora fatta. L’ex tecnico della Spal ha dato la sua disponibilità, ma manca ancora l’accordo totale dal punto di vista economico, sia con lui che con il club ferrarese con il quale l’allenatore è ancora sotto contratto. Sembrano più defilati al momento i nomi di Vincenzo Montella, che a sua volta vorrebbe rimettersi in gioco, e quello di Aurelio Andreazzoli. Contatti intrecciati anche con l’ex Empoli ma pista che per il momento non sembra decollare.