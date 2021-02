Calciomercato Juventus, super intreccio col Real | Pogba e Isco sul tavolo

Dalla Spagna parlano di un super intreccio che potrebbe coinvolgere Juventus e Real Madrid in estate: Pogba, Isco e Zidane sul tavolo

È finito il periodo di apprendistato a disposizione di Andrea Pirlo, alla sua prima avventura in panchina. Ora la Juventus è entrata nel momento decisivo della stagione, quello da cui dipenderanno le sorti di un’intera annata e di un progetto tecnico. La sconfitta contro il Porto all’andata degli ottavi di finale ha complicato notevolmente il cammino dei bianconeri in Champions League, con i campioni d’Italia che sono chiamati ad una super prestazione il 9 marzo. Il rischio di un’altra eliminazione precoce è concreto e spaventa la dirigenza piemontese.

Dai prossimi mesi dipenderanno anche le scelte in sede di mercato della Juventus. L’obbligo è quello di arrivare tra le prime quattro in Serie A, perché l’alternativa non può nemmeno essere presa in considerazione a Torino. La prossima estate, poi, l’obiettivo dei bianconeri verosimilmente sarà quello di aumentare il livello tecnico del centrocampo, croce di questi ultimi anni. I piani e le ambizioni della ‘Vecchia Signora’, però, potrebbero scontrarsi con quelli del Real Madrid: dalla Spagna rivelano che le Merengues avrebbero già fissato l’incontro per anticipare la concorrenza bianconera.

Calciomercato Juventus, non solo Zidane | Pogba e Isco: quanti intrecci col Real

Juventus e Real Madrid sono state protagoniste di tanti intrecci, fra campo e mercato, negli ultimi anni: dagli scontri in Champions League al passaggio di Cristiano Ronaldo in bianconero nel 2018. Le due società potrebbero intrecciarsi anche la prossima estate: secondo ‘DonBalon’, gli spagnoli avrebbero già fissato un incontro con Mino Raiola per portare a Madrid Paul Pogba. Sul centrocampista francese, oltre al Real, ci sarebbe anche la Juventus. Se Florentino Perez dovesse riuscire a mettere le mani su Pogba, inoltre, sarebbe Isco il primo indiziato a lasciare la capitale iberica.

Sul trequartista andaluso, poi, potrebbe ripiegare proprio la Juventus nel caso in cui non dovesse riuscire ad anticipare il Real per Pogba. Isco è un profilo di grande tecnica e potrebbe dare maggiore imprevedibilità e qualità nella trequarti avversaria alla compagine di Pirlo. Infine, attenzione anche al futuro di Zidane: come raccontato da Calciomercato.it nelle scorse settimane, il ritorno del francese a Torino sembra essere solo questione di tempo. Tanti intrecci fra le due compagini, fra campo e mercato. In questo momento, tutto può essere ancora possibile e l’asse Torino-Madrid rischia di essere uno dei più bollenti sul panorama europeo nella prossima estate.