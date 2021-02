Calciomercato Juventus, si pensa al ritorno di Kean | 'Assist' da Messi

La Juventus pensa a un grande ritorno sul calciomercato. L’attaccante potrebbe fare decisamente comodo ad Andrea Pirlo: a facilitare l’operazione potrebbe essere addirittura Lionel Messi

La Juventus deve digerire il passo falso contro il Porto che ha complicato il percorso in Champions League dei bianconeri. Le critiche non mancano nelle ultime ore, soprattutto per la prestazione dell’attacco di Andrea Pirlo, la cui fase offensiva ha latitato sia contro il Napoli che nei primi 70 minuti contro il Porto. Parallelamente un grande Moise Kean si stava mettendo in grande evidenza nel match di Champions League tra Barcellona e PSG. Il giovane attaccante ha segnato un bel gol che ha chiuso la partita e probabilmente la qualificazione, ma ha anche mostrato tutto il suo repertorio, fatto di velocità, fisicità e concretezza.

La Juventus è molto attenta agli sviluppi per il futuro dell’attaccante e diversi messaggi sono arrivati anche dal calciatore e dal suo entourage. Prima è stato lo stesso Kean a pronunciare parole d’amore verso i bianconeri, poi è arrivata l’apertura anche dal fratello Giovanni. E ora il futuro resta tutto da valutare.

Calciomercato Juventus, Paratici pensa al ritorno di Kean: occhio a Messi

Le strade del calciomercato hanno portato Kean lontano da Torino. Ora cresce il rimpianto dopo le ottime prestazioni del calciatore al PSG, ma in quel momento i bianconeri avevano bisogno di mettere a bilancio una corposa plusvalenza, arrivata grazie ai 27,5 milioni più bonus garantiti dall’Everton.

La Juventus ora, però, secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, resta alla finestra per un ritorno che sarebbe molto gradito ad Andrea Pirlo. Già la scorsa estate il club aveva provato a concretizzare il prestito dall’Everton ma poi il calciatore è andato al PSG. I bianconeri in estate potrebbero ritentare questa via: molto dipenderà dalla volontà e dalle prestazioni dell’attaccante. Un assist potrebbe essere fornito certamente da Leo Messi.

Se la Pulce dovesse davvero trasferirsi a Parigi, gli spazi potrebbero essere ancora più stretti per il calciatore. Occorrerà anche capire se l’Everton vorrà cedere la punta e a quale prezzo, ma di certo bisognerà porre grande attenzione alla pista per il ritorno di Kean alla Juventus nei prossimi mesi.