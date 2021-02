Moise Kean non dimentica la Juventus. L’attaccante in forza al Psg, di proprietà dell’Everton, ha parlato dei bianconeri, che sono ancora nei suoi pensieri

Moise Kean è stato uno dei protagonisti di Barcellona-Psg. L’attaccante italiano ha realizzato il gol del 3 a 1, chiudendo di fatto il match del Camp Nou. Ora le reti in stagione sono 16. Una stagione da protagonista che non sta passando inosservata, non solo agli osservatori di calciomercato ma anche a Roberto Mancini.

L’obiettivo di Kean è ovviamente di vestire la maglia azzurra dell’Italia ai prossimi Europei: “Spero che Mancini abbia visto la partita”, afferma il calciatore ai microfoni di ‘Mediaset’.

Calciomercato Juventus, Kean: “I bianconeri sempre nel mio cuore”

Poi le attenzioni si sono spostate sul futuro. Kean, oggi al Psg, è di proprietà dell’Everton. Difficile capire dove giocherà il classe 2000 la prossima stagione. Nei giorni scorsi il suo nome è tornato ad essere accostato alla Juventus. I bianconeri non hanno ancora deciso se puntare su Alvaro Morata e riportare a casa Kean potrebbe certamente essere un’idea. In merito alla Juventus, Kean si è così espresso: “Al Psg sto facendo bene – prosegue l’attaccante – tutti mi hanno accolto bene. la Juventus non l’ho dimenticata, è sempre nel cuore, non la dimenticherò mai, sarò sempre un grande fan dei bianconeri”.

Come raccontato, l’ultimo periodo, non certo esaltante, ha messo in discussione il futuro di Alvaro Morata. Con l’addio dello spagnolo, ci sarebbe chiaramente spazio per l’acquisto di un nuovo attaccante. Kean è una delle idee ma attenzione anche ad Haaland, destinato a lasciare il Borussia Dortmund in estate. Sul norvegese, però, la concorrenza è davvero di quelle importanti, con Real Madrid e Manchester City pronte a far sul serio per strapparlo al Borussia Dortmund.