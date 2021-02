La Juventus non molla Erlins Haaland. L’attaccante norvegese può diventare un obiettivo concreto con l’addio di Alvaro Morata. Paratici ne avrebbe parlato con Mino Raiola

La Juventus sogna Erling Haaland. I bianconeri non hanno mai perso di vista il giovane bomber norvegese, che non ha mai smesso di segnare. In stagione, con la maglia del Borussia Dortmund, ha già realizzato 23 gol (15 in Bundesliga e 5 in Champions League) in 23 gare ufficiali. Un bottino in linea con quello della passata stagione, che lo porta ad essere l’oggetto dei desideri dei grandissimi club europei. Tutto vogliono Haaland: il Real Madrid è da tempo che ha messo gli occhi sul calciatore, considerato il vero dopo Cristiano Ronaldo.

La sua permanenza al Borussia Dortmund è davvero complicata. La clausola rescissoria di 60 milioni di euro fa gola a molti e il sesto posto attuale dei tedeschi in Bundesliga, a ben 16 punti dal Bayern capolista, spinge lo stesso calciatore a voler cambiare aria. Bisognerà convincere ovviamente Haaland ma anche Mino Raiola.

Il noto agente – come vi abbiamo raccontato – è stato in Italia nei giorni scorsi. Tra i tanti appuntamenti con i dirigenti di Serie A, ci sarebbe stata anche una chiacchierata con Fabio Paratici: il Ds della Juventus – come riporta paolobargiggia.it – ha avuto un nuovo contatto esplorativo con l’agente per Haaland, a margine dell’Assemblea di Lega. I bianconeri hanno così rinnovato il loro interesse per il classe 2000.

Calciomercato Juventus, futuro da scrivere per Morata

La Juventus prima di affondare il colpo per Haaland, dovrà prendere una decisione su Alvaro Morata. L’inizio sprint, a suon di gol, e la grande intesa con Cristiano Ronaldo avevano lasciato pensare che il riscatto sarebbe stata solo una formalità ma l’ultimo periodo di appannamento ha messo tutto in discussione. La Juventus per acquistare lo spagnolo deve investire complessivamente una cifra di circa 55 milioni di euro, una cifra molto simile dunque a quella che servirebbe per strappare Haaland al Borussia Dortmund. Saranno giorni di riflessioni in casa Juventus ma bisogna fare in fretta. Oltre al Real Madrid sul talento norvegese ci sono ovviamente pure i club di Premier League, come il Manchester City e il Chelsea, ai quali non mancano i soldi per chiudere l’operazione.