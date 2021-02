VIDEO CM.IT | Calciomercato Milan, Raiola sul rinnovo di Donnarumma!

Intercettato a Milano, Mino Raiola ha rilasciato una breve battuta sul rinnovo di Donnarumma in casa Milan

“Rinnovo? Donnarumma sta andando molto bene. Ibrahimovic sta benissimo”. Intercettato a Milano, Mino Raiola, agente tra gli altri di Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic, ha rilasciato una breve battuta in particolare sul prolungamento del portiere con il Milan. Come noto, il 21enne è in scadenza di contratto a giugno e sta trattando per il rinnovo con il club rossonero. Filtra sempre maggiore ottimismo, e nelle prossime settimane la trattativa con Raiola potrebbe entrare nel vivo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Successivamente si parlerà anche di Ibra, che è sempre in scadenza a fine stagione e con ogni probabilità proseguirà per almeno un altro anno la sua avventura al Milan. Sono insomma settimane decisive in casa rossonera, non solo sul campo, dove la squadra di Pioli continua a sognare lo scudetto.

Dall’inviato Giorgio Musso