Calciomercato Juventus, triplo addio | Offerta monstre per Son

Con una tripla cessione in casa Juventus, il ds Paratici avrebbe le risorse economiche per una grande offerta al Tottenham per Son

L’obiettivo di Andrea Agnelli è quello di vedere la Juventus trionfare in Italia e in Europa. Con l’arrivo di Pirlo, però, la distanza dalla vetta della classifica, ora occupata dall’Inter, si è allontanata. La scorsa estate sono arrivati diversi giovani, dopo l’addio di alcuni esuberi, con alcuni che hanno dato tanto alla causa bianconera come Matuidi e Higuain. Il ds Paratici vorrebbe garantire al proprio allenatore altri colpi importanti, questo però significa privarsi di alcuni elementi.

La pandemia ha inflitto un duro colpo alle casse della Juve, così come a quelle degli altri club europei, che siano top o meno. Per intervenire seriamente sul mercato, infatti, Paratici deve prima cedere. E i maggiori indiziati sembrano essere Federico Bernardeschi, Aaron Ramsey e Douglas Costa, quest’ultimo attualmente al Bayern Monaco e non presente nella rosa di Pirlo.

Juventus, offerta per Son col triplo addio

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, la Juventus avrebbe messo nella lista degli obiettivi di mercato Heung-min Son. Il duttile attaccante del Tottenham forma attualmente una delle migliori coppie d’Europa con Harry Kane. Su di lui c’è anche il Real Madrid, ma secondo il portale spagnolo, la Juve è in vantaggio. Questo perché Fabio Paratici ha un piano per assicurarsi il sudcoreano. Le uscite di Bernardeschi, Ramsey e Douglas Costa garantirebbero al club bianconero un ‘gruzzoletto’ di 70 milioni di euro.

La cifra per il quale il Tottenham si priverebbe di Son è proprio di 70 milioni, soldi che convincerebbero Mourinho a lasciar andare il sudcoreano. La Juventus vorrebbe aggiungere un grande partner d’attacco a Cristiano Ronaldo, visto che Morata sta deludendo le aspettativa e Dybala non è quello di qualche anno fa. Son, invece, sta vivendo i migliori anni della sua carriera: questa stagione sono arrivati 17 gol e 9 assist in 32 presenze totali. Numeri da top player.