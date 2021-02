Secondo quanto riportato da Don Balon, Cristiano Ronaldo, stella della Juventus di Andrea Pirlo, avrebbe deciso di lasciare i bianconeri che, per riuscire a trattenerlo, potrebbero puntare su Marcelo, terzino sinistro non più titolarissimo nelle rotazioni del Real Madrid di Zidane

Altra delusione europea per la Juventus, quest’anno allenata da Andrea Pirlo. In attesa del match di ritorno, i bianconeri sono caduti al Do Dragao contro il Porto di Sergio Conceicao per 2-1. Fra i protagonisti in negativo spicca il nome di Cristiano Ronaldo. Il campione lusitano sta vivendo una fase di calo in questa stagione ed i dubbi sul suo futuro in ottica calciomercato iniziano a farsi sempre più numerosi.

Secondo quanto riportato da Don Balon infatti, CR7 avrebbe comunicato a Jorge Mendes, super procuratore portoghese, la volontà di lasciare la Juventus di Andrea Agnelli. Nel suo destino infatti, potrebbe esserci il Manchester United, ora allenato da Ole Gunnar Solskjaer. Il club di Premier League è stato il primo a consacrare a livello europeo e mondiale Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | ‘Carta’ Marcelo!

La Juventus però, non vorrebbe privarsi delle prestazioni di Cristiano Ronaldo, e sembrerebbe disposta a fare tutto il possibile per trattenere il giocatore ex Real Madrid e Sporting Lisbona.

Fra le carte da giocare nel mazzo della Vecchia Signora c’è anche il colpo Marcelo, terzino sinistro spagnolo delle Merengues, grande amico di Cristiano Ronaldo e un po’ ai margini del progetto tecnico della squadra di Zidane.