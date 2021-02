Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Alireza Nikoomanesh, agente del bomber del Porto Mehdi Taremi che stasera affronterà la Juventus nell’andata degli ottavi di Champions

“Attenzione a Taremi“, ha detto a Calciomercato.it Bruno Fernandes. Il collega portoghese di ‘O Jogo’ non ha certo fatto un nome a caso, bensì quello del miglior marcatore con 14 gol, al pari di Sergio Oliveira, e del secondo assist-man (primo è Corona con 10, uno in più) del Porto targato Sergio Conceiçao. Avversari stasera della Juventus di Pirlo nell’andata degli ottavi di Champions League, i ‘Dragões non stanno certo attraversando un momento felice, nelle ultime tre partite hanno collezionato altrettanti pareggi e ormai il primo posto è lontano ben dieci punti. Per riscattarsi, i lusitani si affideranno ai loro giocatori migliori, tra questi figura sicuramente il classe ’92 nativo di Bushehr.

Calciomercato, agente Taremi: “Ricevuto diverse chiamate dalla Serie A”

Arrivato tardi nel calcio di altissimo livello, Taremi è un attaccante moderno e, osiamo dire, completo: ha il killer instinct del centravanti di razza, ma anche tecnica e rapidità nonostante sia alto quasi un metro e novanta. Un goleador, ma non uno che sta fermo lì davanti ad aspettare che gli arrivi la palla, sa venire incontro e dialogare con la squadra per poi farsi trovare pronto a battere a rete in mezzo all’area avversaria. Insomma, uno che in Italia di certo non sfigurerebbe: “Abbiamo ricevuto diverse chiamate dalla Serie A, anche se non direttamente dai club – ha svelato in esclusiva a Calciomercato.it l’agente del 28enne iraniano, Alireza Nikoomanesh – Se gli piacerebbe giocare in Italia? Il massimo campionato italiano è molto interessante e comprende tante squadre importanti con una grande storia“.

MEHDI TAREMI

Nato a Bushehr (Iran) il 18 luglio 1992

Alto 1,87m

46 presenze e 21 gol in Nazionale

Stagione 2020/2021: 14 gol e 9 assist

Contratto col Porto fino al giugno 2024

Porto-Juventus, agente Taremi: “E’ il simbolo dei giocatori iraniani e asiatici. Stasera…”

Taremi è approdato al Porto l’estate scorsa, dopo una super stagione con la maglia del Rio Ave conclusa da capocannoniere della Liga Nos con 18 marcature. Per la terza volta si è aggiudicato questo titolo, i primi due li aveva vinti in Patria con il Persepolis, dove conquistò pure due titoli nazionali prima del trasloco in Qatar, all’Al-Gharafa. “Mehdi è il simbolo dei giocatori iraniani e asiatici – ha sottolineato Alireza Nikoomanesh a Calciomercato.it – Ora speriamo di vederne arrivare altri nel calcio d’elite, e che lui continui a fornire grandi prestazioni. Il suo segreto? Tanto duro lavoro, e poi è nato per segnare. Comunque per la sua crescita vorremmo ringraziare Carlos Carvalhal, suo allenatore al Rio Ave (adesso guida il Braga che affronterà la Roma in Europa League, ndr), l’ex Ct dell’Iran Queiroz e, naturalmente, Sergio Conceiçao, un tecnico carismatico che in lui ha riposto piena fiducia. Un pronostico per stasera? La mia speranza è tutta riposta in Conceiçao e nei giocatori – ha risposto in conclusione Nikoomanesh – il mio motto è ‘Fidati e credi’”.