Vigilia di Champions League in casa Juventus. Pirlo presenta l’andata degli ottavi di finale contro il Porto in conferenza stampa

Torna la Champions League per la Juventus di Andrea Pirlo. Domani sera, alle ore 21, i bianconeri saranno di scena sul campo del Porto nell’andata degli ottavi di finale. Dopo la rifinitura alla Continassa, l’allenatore parla in conferenza stampa prima della partenza per il Portogallo. Calciomercato.it vi offre in tempo reale le dichiarazioni di Pirlo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

BONUCCI – “Viaggeranno tutti con noi. Bonucci non è disponibile, ha avuto un altro problemino. Ramsey può giocare, mentre Dybala non è ancora pronto, ma vogliono stare tutti vicini alla squadra”.

DYBALA – “Ci sono mancati i suoi gol. Ci deve dare un po’ di gol. Non lo abbiamo mai avuto dall’inizio della stagione. I suoi gol mancati pesano. Possiamo fare meglio creando di più e portare più giocatori a concretizzare. Ma i gol di Paulo mancano, speriamo possa essere un acquisto di gennaio che ci fa fare il salto di qualità”.

RONALDO – “Torna a casa in Portogallo, avrà ancora più voglia di fare gol e prestazioni importanti. Quando c’è l’eliminazione diretta, come ha dimostrato in Coppa Italia, ha ancora più voglia di far vedere chi è Cristiano Ronaldo”.

PARTITA – “È una partita complicata. Sono una squadra che difende bene. Nelle ultime partite di Champions hanno avuto la porta inviolata. Sono compatti e bravi a stringersi, stile Atletico Madrid. Non dovremo forzare le giocate perché sono bravi a ripartire”.

OBIETTIVO – “Iniziamo la stagione cercando di centrare tutti gli obiettivi. Abbiamo vinto la Supercoppa e siamo dentro Coppa Italia, Champions e ben messi in campionato. Siamo in corsa su tutti gli obiettivi, è la cosa più importante. Sabato è stata fatta una buona partita, peccato per il risultato”.

CHAMPIONS – “La Champions è particolare, quando la giochi te ne accorsi. È molto diversa dal campionato, tante squadre lottano per vincere. Ma dipende da come ti trovi, dal momento in cui affronti le squadre. Veniamo da tante partite impegnative e consecutive e importante essere pronti mentalmente. Siamo al livello delle altre, qualcuna magari è più avvantaggiata, ma abbiamo tutti il sogno di arrivare in fondo. È un obiettivo ed anche un sogno perché è una competizione importante. Non tutti i sogni si avverano ma l’importante è crederci e sapere di poter arrivare fino in fondo”.

CHIELLINI – “Arriviamo da un periodo positivo, la partita di sabato non ci scalfisce. Siamo in lotta per tutti gli obiettivi e ora inizia un altro grande obiettivo. Ci arriviamo con entusiasmo, pur consapevoli degli ostacoli”.

CHIELLINI – “Il Porto difende molto bene, è una squadra fisica e dovremo essere bravi a non sbattere contro il loro muro ed evitare di subire ripartenze che potrebbero essere devastanti”.

CHIELLINI – “Siamo quattro difensori centrali tutti di alto livello. Le scelte sono del Mister, da parte nostra sappiamo di dover essere sempre pronti, accettando ogni scelta. A vincere è la squadra, ci siamo alternati, ma c’è un grande feeling tra noi. Futuro? Penso alla quotidianità, domani ci attende una partita stimolante. Le vibrazioni sono quelle giuste, non vediamo l’ora di scendere in campo”.

CHIELLINI – “Compagni di reparto? Abbiamo tutti e quattro caratteristiche diverse. È solo conoscenza e automatismi. Lo stesso succede quando giochi con Arthur o Bentancur davanti, o Alex Sandro o Danilo a lato. Negli allenamento puoi migliorare automatismi e tempi. Ora con Matthijs, anche se non abbiamo giocato insieme, lo conosco molto meglio e anche Demiral. Leo dopo 10 anni lo conosco come mia moglie (ride, ndr)”.

CHIELLINI – “Da quando abbiamo pescato il Porto ho cominciato a studiare i loro attaccanti. Sono pericolosi sia negli spazi che nei cross, ma hanno ottimi giocatori anche sugli esterni. Dovremo farci trovare pronti e non concedere spazi”.

