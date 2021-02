Allenamento di rifinitura alla Continassa per la Juventus prima della partenza per Porto. Buone notizie per Pirlo sulle condizioni di Dybala e Ramsey

Rifinitura alla Continassa per la Juventus alla vigilia del primo round degli ottavi di Champions League in casa del Porto. Presenti, almeno nella prima parte della seduta anche Dybala e Ramsey: crescono le possibilità per una possibile convocazione del numero dieci e del gallese per la trasferta del ‘Dragao’. Assenti invece Arthur e Cuadrado, con il colombiano che rischia uno stop di circa 20 giorni dopo il problema alla coscia rimediato contro il Napoli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Porto-Juventus, la probabile formazione bianconera

Danilo prenderà il posto di Cuadrado sulla destra, mentre a sinistra dovrebbe esserci spazio per Alex Sandro. Per entrambi i terzini sarà una partita speciale, considerando il loro passato con il club portoghese. De Ligt, Bonucci e Chiellini si giocano invece due maglie al centro della difesa. Pirlo si affiderà a Chiesa, Bentancur e Rabiot a centrocampo, qualche dubbio rimane ancora sull’utilizzo dal 1′ di McKennie, non al meglio della condizione. In attacco, insieme all’inamovibile Cristiano Ronaldo, Morata favorito su Kulusevski. La Juventus partirà da Caselle nel pomeriggio alla volta di Porto, dopo la conferenza stampa all’Allianz Stadium di Pirlo e un giocatore bianconero.

PROBABILE FORMAZIONE:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Cristiano Ronaldo, Morata. All. Pirlo