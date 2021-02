Inter in piena corsa per lo scudetto, ma per Riccardo Cucchi, intervenuto a CMIT TV, è troppo presto escludere le dirette rivali

“L’Inter è stata bravissima a completare la rimonta in classifica. Una classifica però che resta cortissima e mancano ancora 16 giornate alla fine. Parlare di scudetto ora è troppo prematuro”. Così Riccardo Cucchi, intervenuto in diretta a CMIT TV. Il noto giornalista si è così espresso sulla corsa scudetto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Troppo presto dunque parlare di titolo. Ci sono ancora molte gare da giocare e il campionato è ancora lungo. Tante dunque le squadre che possono ancora ambire allo scudetto secondo Cucchi, vista la situazione di classifica. Tra queste c’è anche la Juventus.