Il Real Madrid va a caccia di un nuovo terzino destro per la prossima stagione: nel mirino anche il ritorno clamoroso di Hakimi dall’Inter. Doppia pista

Sei reti ed altrettanti assist nella straordinaria stagione di Achraf Hakimi che si sta rivelando un acquisto azzeccatissimo da parte della dirigenza dell’Inter. L’esterno marocchino sta ricalcando anche in Italia quanto di buono fatto vedere nel corso della sua militanza al Borussia Dortmund. Chi si starà invece mangiando le mani è il Real Madrid, suo ex club che lo ha forse lasciato andare troppo prematuramente, viste anche le problematiche che spesso hanno riguardato proprio quella zona di campo nell’organico a disposizione di Zidane. La situazione per quanto riguarda la corsia di destra è infatti complessa a Madrid dove il titolare Daniel Carvajal continua a vivere un’annata con troppi infortuni che lo hanno tenuto ai box lungamente.

Si prevede una calda estate di mercato a Madrid dove è da risolvere la grana legata al terzino destro. Carvajal sta vivendo un calvario con gli infortuni mentre l’alternativa Odriozola non ha mai convinto a pieno così come soluzioni di ripiego come Nacho o Eder Militao che sarebbero solamente adattati in emergenza. Lesione muscolare alla coscia destra con coinvolgimento del tendine per il titolare della corsia di destra che lancia così l’ennesimo allarme e potrebbe portare il Real a tornare alla carica nella prossima sessione di mercato.

Stando a quanto sottolineato da ‘El Chiringuito’ sono allo studio due opzioni: la prima riguarda il grande ex Achraf Hakimi, che non ha un prezzo di riacquisto ma per il quale si proverà comunque a fare un tentativo con l’Inter, che dal canto suo non vuole vedere. La seconda chance porta invece in Premier League dove spicca il profilo di Aaron Wan Bissaka che sta facendo benissimo con il Manchester United. Viste le difficoltà per il marocchino dei nerazzurri non è dunque da escludere la pista inglese.