L’Inter lavora ancora al rinnovo di Lautaro Martinez, con il lungo tormentone che potrebbe concludersi con la firma fino al 2024 dell’attaccante argentino

Lo scorso anno di questi tempi Lautaro Martinez sembrava sempre più proiettato ad un possibile futuro al Barcellona. 12 mesi dopo le carte in tavola sono ben diverse con l’argentino che svanito il ‘sogno’ di giocare con Lionel Messi si è concentrato anima e corpo sulla sua permanenza all’Inter con la quale ha presto ricomposto una coppia straordinaria con Romelu Lukaku. L’ultimo saggio è arrivato nella gara di campionato vinta domenica sera a San Siro contro la Lazio con i due bomber andati entrambi in gol manifestando poi tutta la gioia con la solita esultanza collettivi. Animi quindi completamente diversi rispetto allo scorso anno per Lautaro che ora si avvicina ad ampie falcate al rinnovo contrattuale.

Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro: firma a fine mese

Filtra ottimismo per il rinnovo interista di Lautaro come evidenziato nelle scorse settimane anche da Calciomercato.it. L’entourage del calciatore ha infatti avuto diversi incontri con la dirigenza nerazzurra ed avrebbe anche già trovato l’accordo di massima. Secondo quanto sottolineato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’ per le firme decisive sul rinnovo fino al 2024 si dovrà pazientare fino a fine mese quando gli agenti del ragazzo sono nuovamente attesi a Milano dopo i tre faccia a faccia avuti con Marotta e soci. Martinez vedrà riconosciuto il proprio status con un importante aumento da 2,5 a 4,5 milioni di euro a stagione più bonus ed un anno in più di contratto con tanto di eliminazione della famigerata clausola rescissoria.

Una vera e propria svolta per la ‘dottrina Marotta’ in quanto l’amministratore delegato dell’Inter proprio non gradisce questa pratica in una politica pienamente condivisa anche da Ausilio. Colpo importante quello del club di Suning che potrebbe dunque presto andare a blindare il classe 1997 argentino, perno dell’Inter del presente ma anche di quella del prossimo futuro.