Juventus, due infortuni pesanti per Pirlo | Out Arthur e Dybala

La Juventus deve fare i conti con diversi infortuni pesanti. Andrea Pirlo non potrà avere due pedine essenziali contro il Napoli, ma occhio anche alla Champions League

La Juventus sembra arrivata a un punto cruciale della sua stagione. I bianconeri stanno macinando risultati in questa fase del campionato, continuando a totalizzare punti e buone prestazioni. La ciliegina sulla torta è stata il passaggio del turno ai danni dell’Inter in Coppa Italia: un risultato che carica l’ambiente, anche in vista della rincorsa in campionato, dove la squadra di Andrea Pirlo vorrà recitare un ruolo da protagonista fino alla fine.

Il tecnico bianconero, però, dovrà fare i conti con delle assenze pesanti già a partire dalla prossima partita contro il Napoli. Nelle scorse ore, vi abbiamo riportato della probabile assenza di Leonardo Bonucci, ma occhio anche a due pedine che sarebbero potute essere fondamentali per i bianconeri. Stiamo parlando di Paulo Dybala e Arthur Melo. Di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti.

Juventus, gli infortuni di Dybala e Arthur: gli ultimi aggiornamenti

Arthur è riuscito a farsi sempre più spazio nello scacchiere tattico di Pirlo, imponendo la sua qualità a centrocampo e convincendo nelle ultime uscite. Il calciatore stava convivendo con un dolore alla gamba che dagli esami effettuati è risultato essere dovuto alla presenza di una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea. Ieri vi abbiamo riferito, inoltre, l’incertezza sui tempi di recupero e i prossimi step per il recupero del calciatore.

Pirlo dovrà inoltre fare a meno di Paulo Dybala. L’argentino sembrava ormai prossimo al rientro, ma ha sentito nuovamente dolore al ginocchio sinistro. Non si tratta di nuove lesioni, ma occorrerà avere prudenza per il suo recupero totale: salterà sicuramente il Napoli.

A questo punto, bisognerà valutare la presenza dei due calciatori in vista del match contro il Porto. Se per Arthur vi abbiamo riferito le incerte possibilità di rientro immediato, occhio al caso di Dybala. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, resta una speranza che la Joya alla fine possa farcela in extremis, oggi ci saranno nuovi controlli, ma arriverebbe in ogni caso al match con zero minuti di rodaggio. Scatta l’allarme infortuni in Champions League per Pirlo che potrebbe dover fare a meno di due pedine fondamentali.