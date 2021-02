Doppia tegola per Gattuso. Il suo Napoli perde altre due pedine, Hysaj e Demme. Ecco la nota del club in merito alle condizioni dei giocatori azzurri

Non è proprio un momento facile per il Napoli di Gennaro Gattuso. La panchina del tecnico calabrese è tornata a traballare fortemente dopo l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia, per mano dell’Atalanta. Una sconfitta che ha fatto arrabbiare De Laurentiis che sta tenendo vivi i contatti con Rafa Benitez e Luciano Spalletti qualora la situazione dovesse precipitare. Sabato sera alle ore 18.00 al San Paolo arriva la Juventus di Andrea Pirlo, non proprio la squadra più facile da affrontare in questo momento. I bianconeri hanno superato il periodo di difficile e tutto sembra andare per il verso giusto. L’accesso in finale di Coppa Italia, eliminando l’Inter, e il successo in campionato contro la Roma, oltre che la conquista della Supercoppa, proprio contro gli azzurri, certificano il grande momento. La Juventus è tornata cinica in avanti e solidissima in difesa. Far gol a Szczesny o Buffon non è facilissimo.

Napoli, Hysaj e Demme infortunati: il comunicato

Lo stesso non si può dire per il Napoli di Gattuso. Gli azzurri – come detto – non vivono una situazione facile, con il tecnico in discussione, ma anche con una rosa falcidiata dagli infortuni. Manolas si è fermato per un mese e Koulibaly è risultato positivo al covid al pari di Ghoulam. Niente Juventus per i tre difensori così come per Mertens, alle prese, ancora il problema alla caviglia.

Alla lista degli indisponibili si sono aggiunti Hysaj e Demme. Il difensore albanese – come si legge sul sito ufficiale del Napoli – si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo gastrocnemio della gamba sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Per il centrocampista, invece, un’elongazione al quadricipite della coscia sinistra. Il calciatore ha iniziato le terapie e sarà valutato quotidianamente.

Gattuso ha dunque davvero poche scelte per la formazione da schierare contro la Juventus. La difesa, davanti ad Ospina (in vantaggio su Meret), sarà quasi certamente formata da Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani e Mario Rui. A centrocampo c’è il recupero di Fabian Ruiz, anche se le sue condizioni non possono essere ottimali. Elmas è dunque in vantaggio sullo spagnolo per affiancare Bakayoko. I trequartisti saranno Lozano, Zielinski e Insigne, dietro ad uno tra Petagna e Osimhen. Anche il nigeriano è apparso in affanno dopo il lunghissimo stop.