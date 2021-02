Andrea Pirlo rischia di dover fare a meno di un titolarissimo nel big match di sabato contro il Napoli: le ultime

Napoi-Juventus si avvicina in un clima incandescente soprattutto per il post Juve-Inter e ovviamente per la situazione in cui versa la panchina di Gattuso che si giocherà tutto proprio contro la Juve. Tanti problemi di formazione per il big match nei partenopei, da Manolas e Koulibaly e probabilmente Hysaj che ieri è uscito malconcio dalla trasferta di Bergamo. Anche per Pirlo, però, arriva una brutta notizia: come riporta il giornalista Luca Momblano su Twitter, sarebbe a forte rischio la presenza di un titolarissimo della difesa bianconera.

Napoli-Juventus, Bonucci a forte rischio

Si tratta di Leonardo Bonucci, che in realtà nel match di martedì sera contro l’Inter è rimasto in panchina, anche protagonista di un battibecco a distanza nel primo tempo con Antonio Conte. Il difensore della Juventus si sarebbe però fermato in queste ore e quindi rischia di non poter prendere parte alla supersfida in programma sabato col Napoli al Diego Armando Maradona. Pirlo lo aveva tenuto a riposo anche in vista di questo scontro fondamentale, ma l’ex difensore del Milan potrebbe non prendere parte alla partita, o almeno di non poter rientrare nella formazione titolare. Ora si attendono quindi comunicazioni ufficiali da parte della Juventus.

Napoli-Juventus, le probabili scelte di Pirlo senza Bonucci

Dalla Juve filtra che per Bonucci si avranno maggiori certezze tra l’allenamento di oggi e la rifinitura di domani. Se non dovesse dare garanzie di tenuta fisica, il nativo di Velletri (che con la Roma ha rimediato un piccolo problema alla coscia) non verrebbe rischiato in vista del Porto. In tal caso lascerebbe spazio alla coppia composta da de Ligt e Chiellini, anche lui a riposo contro l’Inter, e Demiral pronto a subentrare in caso di emergenza dopo la grande partita giocata martedì. In ogni caso Pirlo sarebbe in ottime mani con l’olandese, sperando anche di recuperare qualche altra pedina. A centrocampo dovrebbe recuperare Arthur e riprendere il suo posto in mediana accanto a Bentancur che tornerà dalla squalifica. Con Chiesa e McKennie già prenotati per le fasce, l’altro dubbio riguarda Alvaro Morata che con l’Inter è andato in panchina in extremis per un virus intestinale.

In difesa il dubbio più importante, con Alex Sandro che potrebbe rifiatare: al suo posto Frabotta o Danilo. Per il Napoli, invece, mancherà ancora la coppi di centrali titolare Koulibaly (Covid) e Manolas (infortunato). Ieri si è fatto male anche Hysaj, un risentimento muscolare che potrebbe seriamente tenerlo fuori per la sfida di sabato. Un match in cui, se non dovessero arrivare ribaltoni nelle prossime ore, sarà decisiva per la panchina di Gattuso.