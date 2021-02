La Juventus perde Arthur. Ecco il comunicato ufficiale sulle condizioni del centrocampista di Pirlo, che sarà costretto a saltare la sfida contro il Napoli

Non arrivano buone notizie per la Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri per la sfida contro il Napoli, valevole per la 22esima giornata di Serie A, dovranno fare a meno di Arthur.

Il centrocampista – come riporta il sito ufficiale del club – si è sottoposto ad esami strumentali, eseguiti a seguito del dolore alla gamba destra, che hanno evidenziato la presenza di una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno e la ripresa dell’attività avverrà non appena consentito dalla sintomatologia.

Juventus, spazio al duo Bentancur-Rabiot

Andrà adesso capito se Arthur potrà recuperare per l’andata degli ottavi di Champions League contro il Porto, in programma il prossimo mercoledì alle ore 21.00, poi la Juventus tornerà in campo in campionato col Crotone il 22. Per la sfida del San Paolo contro il Napoli, che andrà in scena sabato alle ore 18.00, Andrea Pirlo si affiderà dunque alla coppia Rabiot-Bentancur. Difficile, infatti, che il tecnico bianconera decida di riportare al centro McKennie.

Arthur aveva saltato il ritorno della semifinale di Coppa Italia, contro l’Inter, ma aveva giocato dal primo minuto gli ultimi match in Serie A, contro Bologna, Sampdoria e Roma, oltre alla Supercoppa Italia, con il Napoli, risultando una pedina chiave dello scacchiere di Andrea Pirlo, che ora sarà dunque chiamato, inevitabilmente, a cambiare.