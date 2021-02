Paul Pogba è in scadenza nel giugno 2022 con il Manchester United ed è da tempo che si parla di un suo possibile riapprodo alla Juventus

Ieri all’inviato di Calciomercato.it Mino Raiola ha risposto in maniera stizzita alla domanda sul futuro di Paul Pogba, nello specifico su un possibile ritorno alla Juventus del centrocampista francese: Dev’essere lasciato in pace, perché c’è troppo nervosismo – le parole dell’agente – Parlo, dico la mia opinione e schizzano i valori in borsa, c’è gente che non dorme più la notte ed è meglio non parlare”. Percentuali su un ritorno a Torino? Io non parlo di percentuali e quello che devo fare non lo faccio davanti a voi, ma davanti ad altre persone”.

Di Pogba che torna alla Juventus, però, si continua a parlare in qualche modo, diciamo di riflesso. L’inglese ‘Football Insider’ sostiene che il Manchester United sia al lavoro per la sua sostituzione. Di più, i ‘Red Devils’ avrebbero già individuato il suo successore: trattasi di Thomas Soucek, 25enne ceco che spesso è stato in orbita Serie A. Il centrocampista viene seguito con grossa attenzione dallo United in vista di un sicuro assalto alla fine di questa stagione.

Soucek prenderebbe il posto di Paul Pogba, come sottolinea ‘Fichajes.net’, con il transalpino destinato alla Spagna (Real Madrid in pole), alla Francia (cioè al Psg) o appunto all’Italia, Juve ovviamente che con Raiola flirta da tempo in ottica clamoroso ritorno. Pogba è in scadenza nel giugno 2022 e, via proprio Raiola, ha fatto capire di voler cambiare aria.

Calciomercato Juventus, Pogba con uno scambio: occhio sempre a Dybala

Da capire le eventuali modalità dell’affare, ora come ora va escluso il prestito con diritto/obbligo di riscatto considerata la scadenza contrattuale, a meno di un rinnovo propedeutico alla vendita con tale formula. Più plausibile, forse, la strada di uno scambio, magari alla pari se la contropartita bianconera dovesse essere Paulo Dybala, pure lui in scadenza nel 2022 come l’amico Paul.

A proposito di Dybala, sulle sue condizioni si è espresso così oggi Pirlo alla vigilia di Napoli-Juventus: “Paulo sta proseguendo il piano di recupero. Ritorno? Dipende da come si sentirà nei prossimi giorni, anche lui è da valutare”.