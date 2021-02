Calciomercato, Belotti non rinnova | Milan in pressing. Occhio all'Inter

Il futuro di un bomber di Serie A potrebbe essere nel Milan o all’Inter sul calciomercato. Le difficoltà per il rinnovo di contratto sono evidenti e potrebbero portare presto all’addio: tutti gli ultimi aggiornamenti

Il futuro di Andrea Belotti resta in bilico. Il Torino naviga in cattive acque in classifica e il Gallo sta soffrendo un inizio di stagione ancora una volta al di sotto delle aspettative. L’attaccante granata sta cercando di trascinare i suoi fuori dalla crisi di gioco e risultati con i suoi gol e i suoi assist, ma non nasconde, a questo punto, delle ambizioni superiori per la sua carriera.

Come vi abbiamo riportato già negli scorsi giorni, l’attaccante ha deciso di andarci piano e rallentare la trattativa per il rinnovo di contratto. L’attuale accordo con il Torino scadrà nel giugno 2022, ma ora il Gallo vuole valutare bene quali possano essere le prospettive in casa granata, al netto di un progetto che sta facendo fatica a decollare. L’insofferenza di non poter giocare le coppe europee, inoltre, è evidente, con la prospettiva di un’estate di fuoco con l’Italia, a cui vuole approcciarsi con la massima concentrazione.

Calciomercato, tutti pazzi per Belotti: dopo il Milan, anche Inter e Roma

Di certo, gli estimatori non mancano per Belotti che ha saputo mostrare tutte le sue qualità nelle ultime stagioni, mettendosi in evidenza come uno dei migliori attaccanti del campionato. Come riporta ‘TuttoSport’, il Milan resta in prima fila. Anzi, il club rossonero è pronto ad alzare il pressing per arrivare all’attaccante. La società vorrebbe andare avanti con Zlatan Ibrahimovic, ma la carta d’identità pesa e i rossoneri sarebbero sempre più convinti del Gallo.

La lista di pretendenti non si ferma, però, all’attuale capolista della Serie A. Ci starebbe pensando, infatti, anche l’Inter che si garantirebbe un elemento di fisicità e assoluta qualità per il suo attacco. Piace anche alla Roma che potrebbe farne l’erede di Edin Dzeko. Occhio, infine, alla Fiorentina che vorrebbe tentare il grande colpo per rinnovare le sue ambizioni.

Gli interessi non mancano anche al di fuori dell’Italia con alcuni dei più prestigiosi club di Liga e Premier League che l’hanno messo nel mirino. Scenari e possibili piste sul mercato, ma per ora la concretezza è una trattativa per il rinnovo appena iniziata ma che stenta a decollare.