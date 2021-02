Calciomercato, Belotti allontana il rinnovo | Milan al lavoro: lo scenario

Il futuro di una punta potrebbe segnare inevitabilmente il prossimo calciomercato con il Milan che resta alla finestra. Vedremo se i rossoneri riusciranno a spuntarla nella corsa al calciatore

Il futuro di Andrea Belotti sta facendo discutere molto negli ultimi giorni. La punta granata, infatti, è al centro delle discussioni per il contratto in scadenza nel 2022 e che, al momento, non pare aver voglia di rinnovare. L’attaccante granata chiede garanzie tecniche, la salvezza e intanto prende tempo con un destino in Nazionale che lo attende alla prova europea.

Calciomercato Milan, corte per Belotti e Cairo ora è al bivio

Lo scenario prospettato quest’oggi da ‘TuttoSport’ vede Urbano Cairo al bivio nella gestione del calciatore. Per trattenerlo dovrebbe concretizzare una lunga serie di opere, dal rinforzo della società e delle strutture a un mercato importante per rinforzare la rosa, rinnovando le ambizioni granata. Il Presidente, però, come vi abbiamo riportato, si è già espresso in maniera piuttosto chiara sul rinnovo del suo bomber. Aveva risposto alle domande dell’inviato di Calciomercato.it sul prolungamento: “C’è tutta la volontà di rinnovare da parte nostra, facendo delle proposte molte vantaggiose. Chiaro, lui deve essere convinto e spero che lo sia”. E sullo sfondo resta sempre il Milan.

Il quotidiano definisce la corte dei rossoneri per il Gallo “conclamata” e parla di pressing già “parzialmente vincente” sul calciatore. Insomma, Maldini di certo monitora con grande attenzione la situazione relativa Belotti e lavora al possibile colpo. I rossoneri potrebbero inserire, inoltre, Krunic nella trattativa, un profilo che potrebbe interessare al Torino per il suo centrocampo. In questo modo, potrebbe abbassare la parte cash richiesta dall’operazione. Maldini intanto continua a monitorare anche il futuro di Florian Thauvin, colpo che i rossoneri vogliono portare a termine a parametro zero.