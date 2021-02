Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato del rinnovo di Belotti e del mercato della società granata

Urbano Cairo ha parlato al termine dell’Assemblea della Lega Serie A. Il presidente del Torino ha risposto anche alle domande dell’inviato di Calciomercato.it sul bilancio del mercato di gennaio e il rinnovo di Belotti. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Sul mercato Cairo ha detto: “La soddisfazione me la darà il campo. Spero che arrivino le risposte giuste, avendo fatto anche investimenti importanti in un periodo in cui in pochi investono. La cosa principale è il campo”.

Il patron granata si è soffermato poi sul rinnovo di Belotti: “E’ con noi dal 2015, abbiamo rinnovato il contratto già una volta. C’è tutta la volontà di rinnovare da parte nostra, facendo delle proposte molte vantaggiose. Chiaro, lui deve essere convinto e spero che lo sia: il rapporto con lui è buonissimo, l’importante è che sia anche lui contento, indipendentemente dagli andamenti. Deve essere contento e motivato, poi noi faremo il nostro dal punto di vista economico senza dubbio”