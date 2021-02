Dybala e Belotti sono due dei calciatori in scadenza nel 2022: ma ci sono anche altri big che possono infiammare il mercato

Mercato archiviato ma è già tempo di proiettarsi all’estate. La crisi economico non sarà alle spalle, ma è probabile che la sessione estiva regali più botti rispetto ai pochi movimenti di gennaio. Soprattutto perché, la Serie A ne ha tanti esempi, sono molti i big che potrebbero cambiare casacca.

Ci sono casi spinosi da risolvere come quello di Dybala nella Juventus e anche di Belotti al Torino: entrambi in scadenza nel 2022, entrambi con la trattativa per il rinnovo fermo. Due esempi di una situazione che coinvolge anche altri big: per tutti la situazione è chiara, senza rinnovo entro l’estate l’addio diventerebbe un’opzione concreta. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, piano futuro: tre colpi per l’estate!

Calciomercato, da Kessie a Insigne: i big in scadenza nel 2022

Ed allora sbrigate le questioni urgenti riguardanti i calciatori a fine contratto (il Milan ad esempio deve chiudere con Calhanoglu e Donnarumma) ci si concentrerà proprio sulle scadenze 2022. In rossonero ci sono almeno tre titolari con il contratto che terminerà a giugno del prossimo anno: Kessie, Romagnoli e Calabria.

Il Napoli dovrà gestire la questione Insigne che vorrebbe legarsi ‘a vita’ agli azzurri, l’Inter ha Brozovic che va in scadenza tra 18 mesi. A Roma Pinto oggi ha parlato del rinnovo di Lorenzo Pellegrini, mentre anche il Sassuolo dovrà prolungare il contratto di Boga per non vedersi costretto poi a darlo vista con lo ‘sconto’. Senza dimenticare che la scadenza 2022 riguarda anche un certo Cristiano Ronaldo.