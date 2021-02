Calciomercato Milan, Maldini monitora il rinnovo di Belotti | Cairo al bivio

Il Milan potrebbe tornare alla carica per un obiettivo decisamente importante sul calciomercato. L’incertezza per il rinnovo di contratto potrebbe facilitare l’affondo di Paolo Maldini

Il Milan monitora sempre con grande attenzione i migliori profili sul mercato. In tal senso, Paolo Maldini pare alla finestra per monitorare la situazione di Andrea Belotti. L’attaccante è incerto di rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2022 con il Torino: motivazioni tecniche prima ancora che economiche. Vuole, infatti, la garanzia di restare in Serie A e in una squadra competitiva in cui possa esprimere al meglio le sue ambizioni.

Calciomercato Milan, possibile affondo per Belotti: Cairo riduce le pretese

Come vi abbiamo riportato ieri, Urbano Cairo è stato chiaro sul rinnovo di Belotti, ma l’incertezza permane sullo sfondo. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, il Presidente sarebbe disposto ad abbassare la cifra richiesta per la cessione, nel caso in cui non si riuscisse a trovare nelle prossime settimane un accordo per il rinnovo. Ciò per evitare di perdere il calciatore a parametro zero, un’eventualità che il patron vuole evitare.

Intanto, secondo il quotidiano, nel caso in cui il Gallo non fosse convinto di restare al Toro, il Milan potrebbe essere pronto a sfruttare la situazione, producendo l’affondo decisivo già nei prossimi mesi. In tal senso, andrà tenuto d’occhio il futuro di Zlatan Ibrahimovic, ora assoluto epicentro dell’attacco rossonero, ma di cui il Nazionale italiano potrebbe essere l’erede. Situazione, dunque, da monitorare, in attesa di una seconda parte di stagione decisiva per Belotti e per il Torino.