Il calciomercato di gennaio si è appena concluso, ma il Milan sta già pensando alle operazioni per giugno. Un colpo decisamente interessante potrebbe verificarsi nelle prossime settimane

Florian Thauvin rappresenta un profilo che piace molto al Milan e a Paolo Maldini. L’esterno d’attacco del Marsiglia si è messo in grande evidenza nelle ultime stagioni, raggiungendo la maturità tecnica e confermando la sua grande qualità offensiva. Un profilo che da tempo il Milan segue con grande attenzione e sembra pronto a implementare nella rosa di Stefano Pioli, che pare aver bisogno di un calciatore proprio con le sue caratteristiche.

Calciomercato Milan, obiettivo Thauvin: nodo commissioni. C’è anche l’alternativa

Maldini è pronto ad accelerare per mettere a segno il colpo in attacco. L’esterno francese, secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, pare impressionato dal percorso effettuato dalla squadra di Pioli in questa stagione e sarebbe disposto anche ad abbassare le sue richieste da 3,5 milioni di euro l’anno pur di vestire la maglia rossonera.

Il nodo, come per tutti gli affari a parametro zero, è legato alle alte commissioni richieste dagli agenti. Per questo il Milan valuta anche un’alternativa di livello: si tratta di Otavio del Porto, anche se è più trequartista e meno esterno d’attacco. L’obiettivo chiaro di Paolo Maldini resta comunque Thauvin. Vedremo se la trattativa andrà a buon fine nelle prossime settimane.