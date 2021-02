Calciomercato Milan | Da Tomori a Dalot: la lunga lista dei prestiti!

Il Milan ha acquistato a gennaio due calciatori con la formula del prestito. Tomori e Meite si aggiungono alla lista, in cui sono presenti anche Dalot, Brahim e Tonali

Il Milan è stato certamente il club protagonista della sessione di calciomercato, chiusosi ieri senza particolari colpi. Maldini e Massara sono, però, riusciti a rafforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, con gli arrivi di Mandzukic, Meite e Tomori. La crisi economica non ha certo favorito i grandi investimenti: i rossoneri si sono così arrangiati, prelevando il croato da svincolato, e il centrocampista e il difensore, in prestito con diritto di riscatto.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Il Milan avrà dunque modo di valutare, in questi sei mesi, per capire se versare le cifre pattuite rispettivamente con Torino e Chelsea, per rendere definitivi gli acquisti. Per il francese servirà investire 9 milioni di euro; per il centrale inglese, invece, circa 28 milioni.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato, ESCLUSIVO Ferrari: “Eriksen l’acquisto di Conte. Scamacca? Era perfetto per la Juve”

Calciomercato Milan, serve trattare per Brahim e Dalot

LEGGI ANCHE >>> Ibra-Lukaku, Valeri in Procura: gli scenari | Rischio 10 giornate di squalifica!

Con gli arrivi di Tomori e Meite si allunga, dunque, la lista dei calciatori in prestito del Milan. In estate era toccato anche a Brahim Diaz e Diogo Dalot sbarcare a Milano non a titolo definitivo. A differenze delle operazioni invernali, però, gli affari con Manchester United e Real Madrid sono andati in porto in prestito secco. Per il riscatto dunque bisognerà negoziare: in questi giorni per Dalot si è parlato di un Milan disposto a sborsare una cifra vicina ai 17 milioni di euro ma in realtà al momento non è stata fatta alcuna offerta ufficiale, nonostante l’apprezzamento nei confronti del calciatore. Se ne riparlerà più avanti, così come Brahim Diaz. Lo spagnolo ha spinto per un trasferimento in prestito secco perché non aveva la voglia di liberarsi dal mondo Real. Molto, dunque, dipenderà dal giocatore: se il fantasista dovesse spingere per rimanere in rossonero, sarebbe più facile trovare un accordo – di circa 20 milioni di euro – per il riscatto. Ad oggi, però, è più probabile, però, il rinnovo del prestito.

Situazione diversa è quella legata a Sandro Tonali, prelevato dal Brescia in prestito per 10 milioni di euro. Per il riscatto ne serviranno altri 15, più 10 di eventuali bonus. Un acquisto, viste le cifre, che dovrebbe essere dunque solo una formalità. Se dovesse riscattare anche tutti gli altri, la spesa complessiva sarebbe di 99 milioni di euro!