L’agente e avvocato Fabrizio Ferrari è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it

La pandemia sanitaria e le difficoltà economiche ad essa connesse, hanno frenato anche l’ultima campagna trasferimenti della finestra invernale. Un calciomercato piatto e senza grandi colpi, con il Milan soltanto tra le big che si è mossa per puntellare la rosa di Pioli. Inter e Juve (a parte l’affare Rovella, rimasto in prestito al Genoa) sono rimaste immobili nella sessione andata ieri agli archivi.

Per analizzare il mercato di gennaio, la redazione di Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva l’agente e avvocato Fabrizio Ferrari, presente lunedì allo Sheraton Hotel per la giornata conclusiva: “Onestamente così blando non me l’aspettavo, tutte le previsioni negative sono diventate realtà. Le squadre sono tutte in grossa difficoltà finanziaria, quindi a livello manageriale si è deciso di non fare nuove acquisizioni ma anzi di liberarsi di alcuni giocatori. Se nessuno compra, nessuno vende ovviamente: così tutto diventa molto complesso”.

Calciomercato Inter, Ferrari in esclusiva: “Scambio Sanchez-Dzeko avrebbe soddisfatto tutti”

La trattativa per lo scambio Sanchez-Dzeko tra Roma e Inter, poi sfumata, ha catalizzato l’attenzione negli ultimi giorni del mercato: “Probabilmente sarebbe stata un’operazione positiva per entrambe e che avrebbe soddisfatto tutti. Conte avrebbe avuto un attaccante centrale e di spessore in più che all’Inter manca attualmente, Sanchez invece avrebbe avuto il posto da titolare che cercava. Credo che lo scambio si sia arenato solo per problemi economici e non per altro, con l’Inter che dal punto di vista finanziario è in un momento di grossa difficoltà”.

L’Inter però sembra aver trovato un Eriksen in più nel motore: “Tutti gli appassionati sperano che possa essere finalmente protagonista nell’undici di Conte. Se ci mette la giusta cattiveria e riesce a trovare la posizione corretta negli schemi di Conte, credo possa essere come un nuovo acquisto non solo per l’Inter ma anche per l’intera Serie A, in grado di far divertire i tifosi”.

Come l’Inter, anche la Juve è rimasta all’asciutto: “Sono un grosso fan di Scamacca, per me sarebbe stato perfetto per dare un’alternativa completamente diversa rispetto agli attaccanti che Pirlo ha già in rosa. Avranno comunque fatto le loro valutazioni sul giocatore per decidere se prenderlo o meno”.

Ferrari esclusivo sul mercato del Milan: “Rossoneri promossi”

Chi si è mosso e non è stato a guardare è stato invece il Milan con l’arrivo di Meite, Mandzukic e Tomori: “‘E’ difficile dare subito una valutazione sui nuovi acquisti, servirà almeno un mese. La dirigenza rossonera si è mossa bene, a parte Mandzukic ha proseguito su quelle che sono le linee guida della società. Se manterrà l’identità che ha avuto finora, otterrà già il risultato perfetto per il suo campionato”.