Il direttore Fabrizio lucchesi, intervenuto su CMIT TV, ha parlato della diatriba in casa Napoli tra Gattuso e De Laurentiis

“Già qualche segnale si era notato quando si parlava di contratto firmato o non firmato. Credo però che il rapporto sia irrimediabilmente compromesso, anche se si proverà ad arrivare a fine anno”. Così il direttore sportivo Fabrizio Lucchesi ha parlato in diretta a CMIT TV, la tv di Calciomercato.it, sulla situazione di casa Napoli e la diatriba interna tra Gattuso e De Laurentiis.

Sull’eventuale ritorno di Sarri in azzurro: “Nel calcio ho imparato che nulla è impossibile. Si sta aprendo un mercato nuovo, un mondo dinamico, per Gattuso ora si parla di Fiorentina. Io credo però che tutta questa confusione non serva né a Gattuso né al Napoli, sarà importante restare sul pezzo ed evitare di farsi autogol da soli”.

Calciomercato Napoli, Lucchesi a CMIT TV sul caso Gattuso

“Seppure il rapporto sia logoro, credo convenga andare fino a fine anno. O trovi l’allenatore ed è l’uomo giusto per il progetto oppure si riparte a giugno con il nuovo tecnico. Se non vinci di solito cambi l’allenatore anche se magari andrebbero cambiati i giocatori. Credo però sia interesse sia di De Laurentiis che di Gattuso arrivare in fondo all’anno” ha aggiunto Lucchesi.

Infine: “Ora inizierà un valzer che sarà deleterio. Il Napoli è una grande squadra ed è una piazza a cui è difficile dire no. Il problema credo sia lo scontro con il proprietario. Credo che il confronto sia fondamentale dal punto di vista della programmazione, ma il problema è proprio sul confronto degli investimenti pluriennali. Allegri è ambito da piazze che hanno voglia di investire in maniera pluriennale. La scelta deve arrivare in maniera ponderata. Il Napoli arriva da due esoneri con grandi allenatori. Ora si parla di Benitez, ma mi pare il rapporto non fosse ottimale, anche se tempo per scegliere ce n’è”.